Il meteo può condizionare l’ottava giornata di Serie A. Forti dubbi per Crotone-Lazio che rischia di saltare. Vento per Napoli-Milan.

Scatta l’allerta meteo sulla Serie A con Crotone Lazio che potrebbe saltare a causa del nubifragio che si sta abbattendo sulla Calabria, ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Crotone-Lazio, la prima partita del weekend in programma per le 15:00 di Sabato, è a rischio per la pioggia torrenziale che cadrà sulla città pitagorica per tutta la giornata. Sulla Calabria jonica diluvia da ieri sera e le due squadre proveranno a scendere in campo in ogni caso sotto la pioggia battente. Soltanto un ottimo drenaggio del terreno di gioco potrebbe consentire il regolare svolgimento del match, comunque in condizioni meteorologiche estreme, non solo per la forte pioggia ma anche per il freddo vento di grecale che soffierà su Crotone con raffiche superiori ai 40km/h da Nord/Est“.

Ma il meteo potrebbe condizionare altre gare di Serie A, come quella tra Napoli e Milan in programma domenica sera al San Paolo. Secondo le previsioni il cielo sarà nuvolo con temperatura a +10 °C ma ci sarà un forte vento di grecale che già si sta abbattendo sulla Campania. Per le altre gare si prevede un freddo intenso e qualche possibilità di pioggia per Inter-Torino.