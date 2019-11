Il Mattino – Sacchi: “Napoli, calciatori non danno la vita per la squadra”

Sacchi-Napoli a Il Mattino: “Non tutti i calciatori si sacrificano”. L’ex ct della Nazionale parla al quotidiano partenopeo.

Secondo Arrigo Sacchi quello che stanno vivendo ora gli azzurri è momento delicato, ma è il quadro generale ad “essere preoccupante” questo perché “vedo qualche giocatore di troppo che non corre, non dà la vita per la squadra”.

Corsa e sacrificio

Sacchi-Napoli, a Il Mattino l’ex allentare del Milan rispondendo su cosa stia accadendo al Napoli dice:

Vedo qualche giocatore di troppo che non corre, che non si sacrifica, che non dà la vita per la squadra e per i compagni. Giocatori che hanno perso la passione e l’etica del collettivo. Che stanno sempre a inseguire l’avversario, il che significa che hanno sbagliato qualcosa in partenza. E nel giorno della partita raccolgono i frutti del lavoro in settimana. Quadro preoccupante? Lo è. Perché bastano poche mele marce per rovinare tutto. L’errore? Sottovalutare la partenza di Albiol, lui dava un senso a tutta la difesa, consentiva a Koulibaly di fare solo le cose sapeva fare meglio.

Nelle mani di Ancelotti

A Il Mattino, Sacchi parla del Napoli e di Carlo Ancelotti