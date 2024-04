IL MATTINO – De Laurentiis in pressing su Conte: le ultime

Aurelio De Laurentiis sta facendo forti pressioni su Antonio Conte per convincerlo a diventare il nuovo allenatore del Napoli.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano il Mattino, Aurelio De Laurentiis starebbe facendo forti pressioni su Antonio Conte per convincerlo a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Il presidente azzurro non vuole attendere troppo a lungo una risposta dal tecnico pugliese, poiché da quella dipenderà la programmazione del futuro della squadra partenopea.

Il Pressing di De Laurentiis su Conte

De Laurentiis ha messo Conte in cima ai suoi pensieri per la panchina del Napoli. Essendo attualmente svincolato, Conte potrebbe firmare un contratto già oggi, senza dover attendere la fine della stagione. Secondo il Mattino, dopo aver corteggiato l’ex allenatore di Juventus e Inter in passato, De Laurentiis è tornato all’attacco con un forte pressing negli ultimi giorni, nella speranza di ottenere una risposta positiva a breve.

Le Riflessioni di Conte

Nonostante l’offerta del Napoli non sia particolarmente allettante dal punto di vista economico, con un triennale da 8 milioni a stagione, Conte sta seriamente valutando la proposta. L’idea di tornare ad allenare una squadra di calcio e respirare nuovamente l’atmosfera degli spogliatoi e delle partite lo affascina. Tuttavia, l’ex tecnico del Tottenham ha diverse opzioni sul tavolo, con altri top club pronti ad accoglierlo a braccia (e portafogli) aperte.

Il Fascino di Napoli

Ciò che potrebbe fare la differenza nella scelta di Conte è il fascino di una piazza come Napoli. Allenare una squadra così blasonata e seguita da una tifoseria appassionata potrebbe rappresentare una sfida stimolante per il tecnico pugliese, dopo l’esperienza in Premier League.

De Laurentiis attende con ansia una risposta da Conte, consapevole che da quella dipenderà il futuro della squadra azzurra. I tifosi del Napoli sperano che il pressing del presidente possa convincere l’allenatore a sposare il progetto partenopeo, portando la sua esperienza e la sua determinazione sulla panchina del Napoli.