Il Mattino – Caso Suarez: “Juventus terrorizzata. Paratici il più potente del mondo”

Il caso Luis Suarez ritorna tra i fatti di cronaca con Fabio Paratici della Juventus indagato, ecco alcune intercettazioni riportate da Il Mattino.

Che si tratti di un esame farsa per Luis Suarez oramai è sotto gli occhi di tutti, ma il coinvolgimento di Fabio Paratici apre nuovi scenari tra cui anche un possibile coinvolgimento con penalizzazioni della Juventus. Al centro della vicenda c’è la necessità assoluta di far passare l’esame al calciatore che in quei giorni è in trattativa proprio con il club bianconero, che ha però tutti gli slot da extracomunitario occupati: “Deve passare l’esame, lo passerà. Perché 10 milioni a stagione non glieli puoi far saltare perché non ha il B1. Ma lui non spiccica ‘na parola, non coniuga i verbi e parla all’infinito. Quindi ogni gol che segnerà per noi sarà anche un po’ merito mio?” dice in una intercettazione la professoressa Stefania Spina.

Mentre l’8 settembre il direttore generale dell’ateneo Simone Olivieri dice: “Ho ricevuto una telefonata. Sono Fabio Paratici. Cioè, Paratici è più famoso di Mattarella, è il direttore sportivo più potente del mondo. E niente, devo dare una mano a far superare l’esame di lingua italiana a Suarez“.

