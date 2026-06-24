Il Liverpool respinge l’offerta dell’Inter per Jones e chiede 40 milioni.

Inter Rifiuta Offerta per Curtis Jones: La Situazione si Complica

LIVERPOOL, INGHILTERRA – 13 DICEMBRE: Curtis Jones del Liverpool in azione durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brighton & Hove Albion allo stadio Anfield il 13 dicembre 2025. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Recentemente, l’Inter ha presentato un’offerta di circa 25 milioni di euro per l’acquisto di Curtis Jones, ma l’offerta è stata ufficialmente rifiutata dal Liverpool. Secondo fonti qualificate, il club inglese è apparso irritato dall’approccio dei nerazzurri, considerando il prezzo offerto nettamente inferiore rispetto alla loro valutazione.

Come riportato da The Times e confermato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Liverpool valuta Curtis Jones intorno ai 35 milioni di sterline, ovvero circa 40 milioni di euro. Inoltre, il club sta cercando di inserire una clausola di rivendita nel contratto, che preveda una percentuale tra il 10% e il 15% su una futura vendita.

Le Aspettative delle Due Squadre

Il divario tra le valutazioni dei due club è significativo e le trattative potrebbero non progredire rapidamente se rimarranno sulle rispettive posizioni attuali. Nel frattempo, l’Inter sembra essere determinata a riavviare i colloqui, spinta dalla volontà di Jones di lasciare Liverpool. Infatti, Curtis ha espresso il desiderio di nuove avventure e opportunità che possano aiutarlo a crescere professionalmente.

MILANO, ITALIA – 9 DICEMBRE: Curtis Jones del Liverpool controlla la palla mentre è sotto pressione da Nicolo Barella dell’FC Internazionale Milano durante la fase di gruppo della UEFA Champions League 2025/26 allo Stadio San Siro il 9 dicembre 2025. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il nuovo allenatore dell’Anfield, Andoni Iraola, ha già rivelato che Jones non rientra nei suoi piani strategici. Iraola è più interessato all’acquisto di Elliott Anderson o di un altro top player per rinforzare il centrocampo, il che rende la posizione di Jones ancora più precaria all’interno della squadra.

Le ambizioni dell’Inter possono essere alimentate dal desiderio del giocatore di cambiare maglia e dalla sua esclusione dai piani di Iraola. Questo scenario offre all’Inter la fiducia necessaria per ritenere che, nonostante le cifre siano attualmente distanti, un accordo possa essere raggiunto nei prossimi mesi.

Tempistiche e Prospettive Future

Il club milanese mira a concludere la trattativa prima dell’inizio della preparazione estiva, previsto per metà luglio. Questo fornisce sia all’Inter che al Liverpool una chiara scadenza per lavorare e trovare un compromesso che soddisfi entrambe le parti. Con l’inizio della nuova stagione calcistica alle porte, è cruciale per entrambi i club risolvere la situazione di Jones in tempi brevi.

Inoltre, l’Inter sta monitorando attentamente le esigenze e le intenzioni di altri potenziali acquisti, in modo da non perdere tempo prezioso mentre trattano con Liverpool. La pressione dei tifosi e delle aspettative per un mercato attivo rende questa negoziazione ancora più rilevante.

La situazione è quindi in continua evoluzione e potrebbe subire variazioni rapide nel giro di poche settimane, mentre i dirigenti delle due società cercano di trovare un accordo vantaggioso sia per il club che per il giocatore.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa affascinante saga di calciomercato, mentre Curtis Jones sembra destinato a diventare uno dei nomi da seguire in estate. La sua carriera e il futuro del Liverpool potrebbero prendere direzioni inaspettate, a seconda dell’esito di queste trattative.

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