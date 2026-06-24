Jannik Sinner aggiorna sulla sua salute prima di Wimbledon dopo il crollo agli Open di Francia.

Jannik Sinner: Preparativi per il Ritorno a Wimbledon

Jannik Sinner non scende in campo da quando è uscito dal Roland Garros, ma sta intensamente preparando il suo ritorno a Wimbledon. Dopo una delusione nella seconda fase del torneo francese, dove ha perso contro Juan Manuel Cerundolo in una sfida estenuante terminata con il punteggio di 3-6, 3-6, 7-5, 6-1, 6-1, Sinner è pronto a ripartire.

Nella partita contro Cerundolo, Sinner aveva iniziato in modo promettente, conquistando i primi due set. Tuttavia, le alte temperature hanno ostacolato le sue prestazioni, portandolo a richiedere assistenza medica durante il match. Dopo aver faticato a mantenere il ritmo, ha ceduto al ritorno del suo avversario. Nonostante questo imprevisto, la top player italiana è determinata a recuperare e a tornare sul campo da tennis per la stagione sull’erba.

Sinner in Forma per Wimbledon

Secondo le ultime dichiarazioni rilasciate a Vogue, Sinner appare fiducioso riguardo alla sua condizione fisica in vista di Wimbledon. “Mi sento bene. Abbiamo lavorato molto nelle ultime settimane, quindi fisicamente sono in un ottimo stato”, ha affermato l’atleta. Questa affermazione arriva dopo un periodo di allenamento mirato necessario per preparare il suo corpo e affrontare al meglio il torneo.

Il campione del 2022 ha anche sottolineato l’importanza di essere nel posto giusto dal punto di vista mentale. “La cosa più importante per me è essere in un buon stato mentale, e sono molto felice di essere qui a Londra. Spero di poter competere nel modo migliore possibile”, ha dichiarato Sinner. Con questa mentalità positiva, Sinner offre un incoraggiamento sia per sé stesso che per i suoi sostenitori, che sperano di vederlo rimanere in forma durante il torneo.

Sinner ha già dimostrato il suo valore sul campo, avendo conquistato il suo primo titolo del Grande Slam a Wimbledon l’anno scorso, battendo il talentuoso Carlos Alcaraz in finale. Quest’anno, il re del torneo potrebbe non affrontare Alcaraz, poiché il suo avversario è purtroppo out per infortunio. Tuttavia, Sinner non è intenzionato a farsi distrarre dal passato e si concentra sulla sua preparazione per la nuova edizione del torneo.

Lo Stato d’Animo di Sinner come Campione

“Affronto Wimbledon nella stessa maniera. Non diciamo mai che difendiamo il titolo, ma cerchiamo di andare sempre avanti. Questo è il nostro obiettivo”, ha dichiarato Sinner riguardo alla sua strategia mentale per il torneo. L’azzurro è consapevole dell’importanza di un buon inizio. “So che è un torneo lungo. Come inizio sarà fondamentale. Non ho ancora giocato alcun match sull’erba, quindi le prime partite saranno sicuramente difficili.”

Sinner è convinto che, se riuscirà a superare i primi ostacoli, la sua fiducia aumenterà e le sensazioni positive sul campo torneranno. “Attualmente stiamo cercando di trovare un buon ritmo sull’erba e poi vedremo come si sviluppa il torneo”, ha aggiunto.

Molti esperti e appassionati di tennis seguono con attenzione la sua preparazione, tra cui il noto allenatore Patrick Mouratoglou, che ha espresso la sua opinione sul potenziale di Sinner alla luce delle sue recenti performance. Mouratoglou ha sottolineato che il talento di Sinner potrebbe esplodere nei prossimi tornei, specialmente dopo un’esperienza difficile come quella al Roland Garros.

Oltre alla sua carriera, Sinner è conosciuto anche per il suo approccio professionale e disciplinato. Negli scorsi tempi, ha mostrato una notevole capacità di recupero, come dimostrato nel match contro Daniil Medvedev a Miami, dove ha richiesto trattamento per crampi ma è riuscito a chiudere il match in tre set.

Con il torneo di Wimbledon che si avvicina sempre di più, l’attenzione sul giovane tennista italiano cresce. Le aspettative sono alte e i fan di tennis non vedono l’ora di assistere al suo ritorno sul campo di gioco per vedere come affronterà questa nuova sfida.

Per ulteriori aggiornamenti sui preparativi di Jannik Sinner per Wimbledon, si possono seguire fonti ufficiali come il sito della ATP e i canali social ufficiali del tennista.

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Fonti:

– Vogue

– ATP Tour

– Patrick Mouratoglou Official

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