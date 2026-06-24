Divieti sul Vesuvio: sigarette, fuochi d’artificio e lanterne definitivamente vietati per prevenire incendi.

Allerta incendi boschivi in Campania: un piano rinforzato

Il periodo di “grave pericolosità” per gli incendi boschivi è ufficialmente iniziato in Campania. Questo è un appellativo adottato dalla Regione per sottolineare l’urgenza della situazione. Quest’estate, il piano di intervento contro gli incendi boschivi all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio ha ricevuto un significativo potenziamento, volto a prevenire e gestire le emergenze.

Un piano antincendi più prolungato e più efficace

La Regione Campania ha anticipato quest’anno il periodo di massima allerta per gli incendi boschivi, fissando l’avvio per il 15 giugno, rispetto al 28 giugno degli anni precedenti. Il piano antincendi sarà operativo fino al 30 settembre, con un dispiegamento potenziato di risorse e personale su tutto il territorio regionale.

Quest’anno, le squadre antincendi boschivi saranno attive per 88 giorni in più rispetto agli anni passati. Inoltre, il numero di unità operative nella provincia di Napoli, Caserta e Salerno sarà raddoppiato, includendo anche gruppi specializzati, direttori delle operazioni di spegnimento e volontari. Questa mobilitazione mira a garantire una risposta rapida e efficace, in un periodo in cui il rischio di incendi aumenta considerevolmente.

La situazione degli incendi nel Parco Nazionale del Vesuvio è allarmante: eventi passati hanno mostrato quanto sia cruciale un approccio preventivo. Nel luglio 2025, un incendio ha colpito duramente l’area, mettendo alla prova l’intero sistema antincendio boschivo, come confermato in una nota dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Questo episodio ha evidenziato l’importanza di migliorare la prevenzione, la logística e il coordinamento operativo.

Non dimentichiamo l’incendio doloso del 2017, che ha devastato oltre 4.000 ettari di terreno, coinvolgendo più di 11 comuni. L’impatto è stato devastante non solo per le persone, ma anche per la flora e fauna del Parco. Questo evento ha inflitto un danno incommensurabile all’ecosistema vesuviano, mettendo a rischio la biodiversità e la salute ambientale della zona.

La responsabilità individuale come chiave di prevenzione

Fiorella Zabatta, assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, ha dichiarato che “la quasi totalità degli incendi è riconducibile a comportamenti umani, spesso imprudenti o negligenti”. Gesti apparentemente innocui possono infatti innescare incendi devastanti, minacciando vite umane e un patrimonio naturale condiviso. Rispettare i divieti e segnalare i principi di incendio è quindi fondamentale.

Tra i divieti da seguire per la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini, spiccano quelli relativi all’accensione di fuochi di qualsiasi tipo, incluse mongolfiere di carta, lanterne, fuochi d’artificio e braci. È anche proibito gettare mozziconi di sigaretta e sostare con l’auto in zone boschive non asfaltate, per evitare rischi inutili.

Il nuovo piano antincendi boschivi 2026 offre nuove speranze per il futuro del Vesuvio, un patrimonio ambientale inestimabile che merita di essere protetto. Le azioni messe in atto dalla Regione si propongono di rafforzare la sicurezza ambientale e la salute pubblica, creando un sistema di prevenzione più robusto e reattivo.

È fondamentale che cittadini, associazioni e istituzioni collaborino in questa lotta contro gli incendi boschivi, creando una rete di protezione per il nostro patrimonio naturale. La tutela del Vesuvio non è solo una responsabilità delle autorità, ma deve coinvolgere ognuno di noi. Solo insieme possiamo garantire un ambiente sicuro per le future generazioni.

Fonti ufficiali:

Regione Campania

Ente Parco Nazionale del Vesuvio

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