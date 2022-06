Napoletani razzisti: Il Giornale si sciacquasse la bocca prima di parlare dei partenopei

Un pezzo pubblicato su Il Giornale getta fango sui napoletani, li dipinge come razzisti nei confronti di Koulibaly. Il quotidiano fa insinuazioni sul pubblico napoletano, dice che ha trattato male Koulibaly, usa la parola scimmia (leggi qui) tutto in un contesto assurdo, che non ha nulla a che fare con il popolo partenopeo. Lo stesso pubblico che ha sempre sostenuto i suoi beniamini, senza mai nemmeno lontanamente pensare al razzismo. Napoli, una città multiculturale e accogliente che rigetta certe logiche. I tifosi del Napoli, poi, si sono sempre schierati dalla parte di Koulibaly quando nella civilissima Milano de Il Giornale i tifosi dell’Inter hanno insultato Koulibaly.

#Koulibaly

In merito all’articolo di oggi: Libertà di stampa non vuol dire

!Scrivere Cazzate! I napoletani sono razzisti…

Solo con chi legge @ilgiornale pic.twitter.com/Zh4pHpPDEd — Jolanda De Rienzo (@jolandafiore) June 12, 2022

I tifosi azzurri hanno accolto Koulibaly allo stadio con la foto della sua faccia, per indicare che erano tutti Koulibaly. I tifosi partenopei si sono schierati nettamente dalla parte del difensore senegalese, anche quando a nella civilissima Firenze sono arrivati ululati e insulti razziali. Dopo il pezzo de Il Giornale su Koulibaly ed i napoletani, pezzo senza alcun senso e fondamento. Oggi sono arrivate anche le reazioni di Jolanda De Rienzo su quanto scritto dal quotidiano, con un messaggi su twitter che recita: “Koulibaly. In merito all’articolo di oggi: Libertà di stampa non vuol dire !Scrivere Cazzate! I napoletani sono razzisti…“. Mentre Carlo Alvino sempre sui social ha scritto: “C’è da vergognarsi quando si scrivono certe cose. Accusare Napoli ed i napoletani di razzismo nei confronti di Koulibaly è una delle peggiori sozzerie mai lette. Chiedetelo al diretto interessato quanto amore ha trovato in città. Questo è Il Giornale. Siete voi i razzisti!”