Il Barcellona fa spesa Napoli: Xavi chiede due giocatori azzurri

Calciomercato Napoli, il Barcellona di Xavi è interessato a Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Il club spagnolo è in piena fase di rifondazione e dopo i primi colpi a gennaio, è pronto a fare altri acquisti importanti. L’obiettivo è quello di riportare il Barça a lottare di nuovo per il vertice in Liga e per la Champions League. Per farlo servono giocatori di grande qualità. Xavi ed il Barcellona stanno sondando il mercato e tra gli obiettivi ci sono anche due giocatori del Napoli. De Laurentiis è pronto a vendere tutti, a patto che arrivi un’ottima offerta economica.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sull’interesse del Barcellona per Koulibaly e Fabian Ruiz: “C’è il portiere colombiano David Ospina, che a fine stagione discuterà con il club sul

suo contratto di fatto concluso. E poi soprattutto Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, entrambi in scadenza fra un anno. I rinnovi al momento appaiono problematici e su tutti e due il Barcellona ha preso informazioni. Dipenderà da Osimhen e dalle offerte concrete che arriveranno al club. Di sicuro il tecnico Spalletti non rinuncerà a tutti a cuor leggero. Perché per lui il Comandante senegalese e il Mago andaluso sono difficilmente sostituibili per qualità“.