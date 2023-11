L’ex portiere azzurro, Gennaro Iezzo, ha analizzato la vittoria del Napoli contro l’Atalanta elogiando più di tutti Pierluigi Gollini.

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli e attuale allenatore, ha condiviso le sue riflessioni sull’importante vittoria della squadra partenopea contro l’Atalanta durante un’intervista in diretta a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

Iezzo ha sottolineato come il cambio di allenatore, con l’arrivo di Mazzarri al posto di Garcia, abbia portato una svolta positiva al morale della squadra. L’ex portiere ha evidenziato l’importanza di ritrovare l’allegria e la serenità, elementi fondamentali che hanno fatto la differenza nella stagione precedente.

“Quando c’era Garcia non c’era feeling tra allenatore e squadra e questo può capitare, non a caso la società ha preso provvedimenti. E’ arrivato Mazzarri che subito ha capito che questa squadra aveva bisogno di ritrovare l’allegria e la serenità che ha fatto la differenza l’anno scorso. Quella di Garcia, dicendo che non conosceva il passato del Napoli, fu un’uscita maldestra. Anche Guardiola, Klopp ed altri hanno sempre parlato di un Napoli spettacolare con Spalletti”.

Riguardo alla prestazione contro l’Atalanta, Iezzo ha elogiato il pressing alto e l’aggressività mostrati nel primo tempo, sottolineando che la squadra di Bergamo è sempre pericolosa, specialmente quando è in svantaggio: “Nel primo tempo di Bergamo abbiamo visto il pressing alto e l’aggressività vista l’anno scorso. Una squadra come l’Atalanta, quando va sotto, è normale che qualche problemino te lo può creare”.

Sulla questione Osimhen, Iezzo ha notato che, nonostante il calciatore non abbia brillato particolarmente, il suo contributo nel passare la palla a Elmas ha risolto la partita.

“Osimhen? Non ha fatto nulla di che, ma ha preso quella palla, l’ha data ad Elmas che ha risolto la partita. Penso che Mazzarri parta dalla voglia del gruppo di ritrovarsi e di dare risposte positive. Anche i tifosi, con lo striscione messo, hanno fatto capire che le colpe erano sì dell’allenatore, ma sarebbe toccato poi ai calciatori fare la differenza. Mazzarri ha capito che in questo momento andavano elogiati i calciatori e li ha responsabilizzati, la risposta è stata quella di una partita importantissima”.

Infine, Iezzo ha dedicato spazio al portiere Gollini, assegnandogli un voto di 7 in pagella. Ha elogiato la sicurezza e la gestione della partita da parte di Gollini, definendolo una “garanzia tra i pali”. Iezzo ha anche menzionato il contributo positivo del portiere che ha giocato su un campo dove ha ottenuto successi in passato, sottolineando come questo abbia ulteriormente favorito la sua performance.

“Gollini? Gli do un bel 7 in pagella, è stato bravo quando doveva intervenire ed ha gestito bene la partita. Lui è una garanzia, poi ha giocato su un campo dove fece grandissime cose in passato e questo lo ha aiutato ancor di più”.