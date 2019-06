Icardi-Napoli, Marotta vuole 4 azzurri e pensa ad uno scambio da Zielinski a Fabian Ruiz. In tal modo al club partenopeo non verrebbe detto no

Icardi-Napoli, Marotta vuole 4 azzurri e pensa ad uno scambio. Torna a gravitare in orbita Napoli il nome di Mauro Icardi, dopo la rovente estate 2016 che portò all’addio di Gonzalo Higuain e di conseguenza ai primi abboccamenti tra l’argentino e il club partenopeo. Aurelio De Laurentiis stima il calciatore, ma l’ipotesi resta difficilmente percorribile per costi ed eventuale ingaggio da corrispondere al calciatore. Se inoltre, come rivelato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, Beppe Marotta volesse lo scambio con uno dei pezzi pregiati del Napoli, la faccenda si complicherebbe oltre modo.

L’interesse del Napoli per Mauro Icardi risale addirittura a tre anni fa, quando il club di De Laurentiis voleva portare l’argentino in Campania ma dall’Inter ricevette un secco ‘no’. Al tempo, infatti, Icardi era probabilmente l’unico vero top player che i nerazzurri avevano in casa, e sia la volontà di cederlo che le possibilità economiche per sostituirlo adeguatamente non c’erano. Oggi, però, la situazione è diversa e l’interesse dei partenopei per Maurito potrebbe essere la chiave giusta per sbloccare la situazione di empasse che sta attraversando questa vicenda.

Marotta rilancia e pensa ad uno scambio

Visto che la trattativa con la Juventus non sembra decollare, un eventuale interessamento concreto del Napoli, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe fare al caso dell’Inter. Inter che, a De Laurentiis, proporrebbe la medesima soluzione chiesta ai bianconeri: uno scambio. Nella rosa del Napoli i profili interessanti sono diversi: da Allan a Fabian Ruiz, passando per Zielinski e Milik. Tutti calciatori al momento ritenuti incedibili dal patron partenopeo, ma che potrebbero diventare oggetto di attente valutazioni in caso ci fosse realmente la possibilità di arrivare al 9.