I convocati di Mazzarri per Napoli-Cagliari: Zielinski non ce la fa, torna Mario Rui

Il Napoli affronta il Cagliari senza Zielinski, ma accoglie il ritorno di Mario Rui. Di seguito la lista dei convocati di Mazzarri.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Walter Mazzarri dovrà fare a meno di Piotr Zielinski nella sfida di questa sera contro il Cagliari. Il centrocampista polacco è stato escluso dalla lista dei convocati a causa di un fastidioso problema al ginocchio. Nonostante i tentativi di recuperare in tempo per l’incontro, Zielinski dovrà osservare la partita dalla tribuna nella speranza di tornare in campo nel prossimo match.

La squadra azzurra, tuttavia, può contare sul ritorno di Mario Rui. Il terzino portoghese, dopo un periodo di assenza, fa nuovamente parte dei giocatori arruolati per la partita contro il Cagliari. Nonostante la sua presenza, si prevede che parta dalla panchina, dando così al mister Mazzarri ulteriori opzioni tattiche nel corso della partita.

Nel frattempo, i convocati per l’incontro di stasera sono stati annunciati. Ecco l’elenco completo:

PORTIERI

CONTINI Nikita

GOLLINI Pierluigi

MERET Alex

DIFENSORI

DI LORENZO Giovanni

JUAN Jesus

MARIO RUI Silva Duarte

NATAN Bernardo

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

CENTROCAMPISTI

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

DEMME Diego

GAETANO Gianluca

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

ATTACCANTI

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessio

Il Napoli affronterà il Cagliari stasera, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione in classifica e prepararsi per le sfide future, tra cui gli Ottavi di Finale di Coppa Italia contro il Frosinone e il match di campionato contro la Roma il 23 dicembre allo stadio Olimpico. Il 2023 si concluderà con l’attesissima partita contro il Monza al Maradona. Restate connessi per gli aggiornamenti in tempo reale e le ultime novità sulla squadra partenopea.