Higuain smentisce il padre: “Non mi ritiro dal calcio”

Gonzalo Higuain non si ritira dal calcio giocato, lo conferma il giocatore: “Mio padre ha frainteso, gioco ancora“. Nella giornata di ieri Jorge Higuain, papà di Gonzalo aveva diffuso la voce che il figlio era pronto a lasciare il calcio, terminando la sua carriera a 34 anni. Il giocatore dopo le esperienze a Real Madrid, Napoli e Juventus, ora è all’Inter Miami e secondo quanto ha fatto sapere vuole continuare a giocare in MLS.

Higuain durante una intervista a TNT SPORTS ha smentito le voci messe in giro dal padre su un suo addio al calcio. Ecco quanto ha riferito: “Mio padre ha frainteso, non gli ho mai parlato del ritiro. Si è espresso male, ma può succedere. Adesso sono concentrato sul club e sul rispetto del contratto. Quando arriverà il momento di ritirarmi, se la decisione verrà presa, sarò io a comunicarla“. Dalla prossima stagione Higuain potrà incontrare anche il suo ex compagno di squadra Lorenzo Insigne, che al termine della stagione di Serie A 2021/22 andrà a giocare con il Toronto. Il Napoli ha già preso il sostituto di Insigne che sarà Kvaratskhelia. Ma a quanto pare De Laurentiis punta al colpo Zaniolo, come fu quello di Higuain nel 2013 per festeggiare il ritorno in Champions League.