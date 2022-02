Hamsik tre anni fa l’ultima partita col Napoli: video da brividi della SSCN

Marek Hamsik ed il Napoli, l’ultima partita è stata giocata il 2 febbraio 2019 stadio San Paolo in occasione della sfida con la Sampdoria. La società azzurra non ha dimenticato il suo ex capitano, giocatore fantastico in campo, uomo meraviglio al di fuori del terreno di gioco. Hamsik con la maglia del Napoli ha giocato 520 partite, realizzando 121 gol. Non bisogna dimenticare che lo slovacco era un centrocampista, votato all’attacco, ma sicuramente il suo ruolo non era quello dell’attaccante.

3 anni fa l’ultima partita in maglia azzurra di Marek Hamsik 🙌💙 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/1iOC0exGgS — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 2, 2022

Hamsik con il Napoli ha vinto due Coppa Italia (2011-2012 e 2013-2014) e una Supercoppa italiana (2014). L’avventura dello slovacco con il Napoli si è conclusa ufficialmente il 14 febbraio del 2019. Dopo un lungo tira e molla, in cui si pensava che il centrocampista potesse anche restare in azzurro, Hamsik si è trasferito al Dalian, in Cina, con De Laurentiis che incassò 20 milioni di euro. Dopo l’avventura cinese Hamsik è passato poi al Goteborg ed attualmente milita in Turchia, nel Trabzonspor. Sicuramente la parte migliore della sua carriera l’ha spesa con il Napoli. Hamsik dato tutto quello che poteva alla causa azzurra, ed è rimasto molto legato alla città ed ai suoi tifosi. Hamsik al ritorno a Napoli viene sempre osannato dai tifosi, che lo hanno apprezzato come calciatore ma anche e soprattutto come uomo.