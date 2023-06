Hamsik dirigente del Napoli? L’agente: “Un’idea molto bella e romantica”

L’ex centrocampista slovacco, Marek Hamsik, potrebbe tornare a Napoli in veste di dirigente. Le parole dell’entourage.

“Il Trabzonspor sarà la mia ultima squadra. Voglio ringraziare tutti i club in cui ho giocato per avermi dato questa opportunità. Ringrazio tutti per questo viaggio, ho coronato il mio sogno. Appena sono nato, il calcio è stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Questo era il mio destino”, queste le ultime parole in conferenza stampa di Marek Hamsik che a giugno terminerà la sua carriera da calciatore con la sua ultima squadra a Trebisonda. Poi tornerà a Napoli per godersi l’atmosfera azzurra dopo uno Scudetto tornato all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni.

Marek Hamsik torna a Napoli da dirigente? L’annuncio dell’entourage

Ora Hamsik potrebbe tornare a Napoli, ma in nuova veste, quella da dirigente. A darne l’annuncio Martin Petras, membro dell’entourage dello slovacco. Petras è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal e si è soffermato proprio sul futuro del giocatore: “Hamsik dirigente del Napoli? E’ una bella idea, molto romantica, ma come ho detto tutto dipende da lui e da De Laurentiis. Ora Hamsik vuole riposarsi e dedicarsi all’accademia con i bambini, oltre ad entrare nello staff di Calzona con la Nazionale della Slovacchia”.

Petras ha poi aggiunto: “Lui ha dato l’addio al calcio ed il mister gli ha chiesto una mano, così farà altre due partite a giugno come calciatore prima di lasciare definitivamente. Rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Marek Hamsik? Sono ottimi, sono rimasti sempre in contatto tra di loro. Anche con i calciatori si messaggia nel gruppo ‘Napoli Legends’, spesso si scambiano opinioni e idee. Lui tornerà a Napoli a breve per godersi l’atmosfera per lo scudetto vinto dagli azzurri”.

Gli anni di Marek Hamsik a Napoli, come scordarli?

Il 28 giugno 2007, Marek Hamsik fece il suo approdo al Napoli, all’epoca guidato dall’allenatore Edy Reja. Il trasferimento fu un colpo di mercato ben pianificato e strettamente voluto dall’allora direttore sportivo, Pierpaolo Marino, che segnò l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del club partenopeo.

Quando il suo trasferimento al Napoli venne ufficializzato, la notizia è stata accolta inizialmente con un certo scetticismo da parte della città. Non c’era nulla contro il giocatore stesso, ma in quel momento il vero fuoco e l’emozione dei tifosi non erano rivolti all’acquisto di Hamsik. Tanto è vero che quando lui e Ezequiel Lavezzi hanno ricevuto le loro prime maglie azzurre insieme, fuori dal centro sportivo di Castelvolturno, più di 400 persone hanno applaudito i due nuovi arrivi come gesto di benvenuto, ma allo stesso tempo hanno contestato la società gridando “Basta illusioni, fuori i milioni”. I tifosi non si accontentavano solo di giovani talentuosi, ma desideravano campioni noti, affermati e pronti a fare la differenza. Sembrava che queste due cose fossero in contrapposizione. E qui risiede proprio il punto cruciale. Infatti, Marek Hamsik, che il 28 giugno 2007 lasciava il Brescia per diventare un nuovo giocatore del Napoli, rappresentava perfettamente entrambe le qualità: giovinezza (era appena compiuto 20 anni) e talento straordinario. E non è stato necessario molto tempo per rendersene conto.

Dal 2007, per dodici stagioni, Hamsik è diventato il capitano e il simbolo del Napoli entrando a far parte definitivamente nella storia del club anche per numero di gol segnati con la maglia azzurra per un totale di 520 presenze e 121 reti, contribuendo alla vittoria di due coppe Italia e una Supercoppa italiana.

In questi dodici anni sono passati allenatori, compagni di squadra e dirigenti, ma lui non si è mai mosso. E questo ha reso Hamsik non solo un semplice giocatore del Napoli, ma uno che ha sposato l’azzurro. Proprio come ha fatto con la città e l’essere napoletano. Tornare all’ombra del Vesuvio, anche semplicemente in veste da dirigente, non può che render felici tutti i napoletani.