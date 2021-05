‘Guerra’ di striscioni – “Skatà Verona” gli Ultrà del Napoli rispondono agli insulti

“Skatà Verona” è lo striscione che i tifosi del Napoli hanno utilizzato per rispondere a quelli del Verona. Napoli-Verona è una partita decisiva per gli azzurri, ma i tifosi scaligeri, con la salvezza assicurata, chiedono alla squadra di fare lo sgambetto agli azzurri. La rivalità tra le due tifoserie è storiche, che affonda le radici nel famoso striscione ‘dedicato’ a Giulietta. Ieri i tifosi del Verona hanno dimostrato tutto loro stile mostrando uno striscione offensivo con la scritta “Napoli Luame”, che in dialetto veronese significa “Napoli Letame”.

Oggi i tifosi del Napoli hanno voluto rispondere agli insulti dei supporters dell’Hellas, mostrando a loro volta uno striscione con la scritta: “Skatà Verona” che in greco significa “Verona mer**”. Ma i tifosi azzurri non si sono limitati solo a rispondere agli insulti. Molti hanno accompagnato il pullman del Napoli che viaggiava verso lo stadio Maradona, mentre due striscioni si sostegno e speranza sono apparsi all’interno ed all’esterno dello stadio di Fuorigrotta.