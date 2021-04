Gudmundsson lo vuole il Napoli, piace a tante big europee: è sfida aperta

Gabriel Gudmundsson piace a tante big europee ed anche il Napoli si è messo sulle tracce del terzino sinistro classe ’99.

Il Napoli è interessato a Gabriel Gudmundsson, terzino sinistro del Groningen, lo riferisce il portale Sportbladet. Ma il giocatore è conteso anche da tante altre squadre come Atalanta, Anderlecht e Lipsia. La concorrenza, però, si fa agguerrita dato che secondo il Sun Gudmundsson c’è anche il Manchester City ed un altro top club inglese. Questo non fa altro che rendere la concorrenza ancora più agguerrita. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2022 con il Groningen ma già a fine stagione potrebbe cambiare squadra, visto che le sue prestazioni stanno facendo crescere di molto l’interesse dei club europei, tra cui la Juventus.

Il Napoli cerca un terzino sinistro e Gabriel Gudmundsson è un nome che si sposa bene anche con i parametri di Aurelio De Laurentiis. La sua valutazione si aggira sui 7-8 milioni di euro. Lo svedese ha buona prestanza fisica ed ha 22 anni ancora da compiere. In questa stagione, fino ad ora, ha collezionato 20 presenze con il suo club e 5 assist. L’ingaggio non è stratosferico e questo rende Gudmundsson ancora più appetibile per il Napoli che a fine stagione vuole abbassare il tetto degli ingaggi. De Laurentiis è stato chiaro si dovrà procedere ad un taglio di almeno del 20-30% per questo motivo la cessione di Koulibaly è quasi certa. Il difensore senegalese guadagna 6 milioni di euro a stagione. A seguirlo ci sarà Fabian Ruiz che non trova l’accordo per il rinnovo di contratto proprio perché manca l’intesa economica. Intesa che manca anche per il rinnovo di Lorenzo Insigne, anche se in questo caso la volontà del capitano del Napoli potrebbe fare la differenza. Oggi il suo agente ha fatto capire che il discorso verrà aperto di nuovo a fine stagione.