Graziani: “Il Napoli è la squadra da battere. Se dovessi scommettere…”

Ciccio Graziani è intervenuto a Radio CRC esprimendo la sua opinione sul Napoli campione d’Italia: “Oggi è la squadra da battere”.

CALCIO NAPOLI. Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio CRC, Ciccio Graziani ha espresso il suo parere sul Napoli campione d’Italia.

Parlando di Osimhen, Graziani ha espresso la sua preoccupazione per il giovane attaccante che potrebbe essere tentato da un trasferimento in Arabia Saudita. “Se fossi Osimhen non andrei mai in Arabia Saudita perché vai in un campionato a divertimento. Il Napoli potrebbe fargli un contratto straordinario. In più rimane nel calcio vero,” ha detto Graziani.

Ha anche espresso la sua preoccupazione per il rischio di impoverimento dei campionati europei a causa della megolomania degli sceicchi. “Non vedrò una partita di quel campionato, manco mezza perché non mi interessa,” ha dichiarato.

Sul fronte del campionato italiano, Graziani ha elogiato il Napoli, definendolo la squadra da battere. “Oggi il Napoli è la squadra da battere perché ha vinto lo scudetto, ha cambiato di meno e gioca a memoria. Se oggi dovessi scommettere qualcosa lo farei sul Napoli anche se ho l’impressione che farà fatica a rivincerlo come l’anno scorso.”

Ha anche lodato Zielinski per aver rifiutato l’Arabia, ma ha espresso disappunto per il fatto che il giocatore abbia dovuto abbassarsi l’ingaggio per rimanere con il Napoli.

Infine, ha parlato di Spalletti in Nazionale, affermando che “Meglio di Luciano in questo momento non ce ne sono sulla piazza. Viene da uno scudetto meraviglioso e lavora molto bene con chi deve migliorarsi.”