Grassani: “Juve, giorni di passione in arrivo. Non escludo penalizzazioni”

Mattia Grassani ritiene che sono giorni di passione in arrivo per la Juve e non esclude penalizzazioni

Vero e proprio terremoto nel calcio italiano. La Juventus è al centro delle indagini per il falso in bilancio, con la Procura di Torino che sta verificando quanto effettuato dalla dirigenza bianconera. A ciò si è aggiunta la dimissione in massa di tutto il board del club, Andrea Agnelli e Pavel Nedved in primis. Tutto il mondo del calcio internazionale sta parlando dell’attuale bufera, con la Liga spagnola che ha chiesto sanzioni pesanti. Si è espresso sul terremoto il legale del Napoli, Mattia Grassani, nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss: “In tanti stanno affermando che si oscilla tra ammenda e penalizzazione, ma qualora fossero accertate le responsabilità della dirigenza della Vecchia Signora, non posso escludere delle punizioni più gravi”.

Mattia Grassani non esclude penalizzazioni per la Juventus

Sollecitato dal conduttore Valter De Maggio, Grassani ha poi proseguito nel corso del suo intervento: “Retrocessione o scudetto revocato? Non sono ipotesi da escludere. Mi sento di dire che saranno dei giorni di passione per i bianconeri anche se, naturalmente, come sempre avviene in questi casi, bisogna sempre tenere in mente la presunzione di innocenza (principio giuridico secondo il quale un imputato non è considerato colpevole sino a che non sia provato il contrario)“.