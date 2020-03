Il governo spagnolo ha chiuso i voli diretti da e per l’Italia, a rischio la gara di Champions League del Napoli. Anche quelle di Inter e Roma.

Inter e Roma giovedì devono affrontare rispettivamente Getafe e Siviglia negli ottavi di Europa League. Il governo spagnolo ha disposto il divieto di voli diretti tra Spagna e Italia per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il provvedimento entrerà in vigore dalla mezzanotte e sarà valido fino al 25 marzo. La partita di ritorno degli ottavi di Champions League, tra Napoli e Barcellona è prevista per il 18 marzo. Teoricamente il club azzurro non potrebbe prendere il volo per recarsi in Spagna per giocare il match, che si disputerebbe a porte chiuse e con controlli per i calciatori provenienti dall’Italia.

Al momento non si hanno ancora notizie specifiche, anche perché pure l’Inter e la Roma sono in costante contatto con l’Uefa per cercare di trovare una soluzione a questo problema ed organizzare sia il viaggio di andata che di ritorno.