Raddoppio Osimhen, passaggio magistrale di Kvara: Garcia incantato dalla magia del georgiano

Il Napoli ha raddoppiato contro il Lecce con uno stacco di Osimhen, servito magistralmente da Kvaratskhelia: Garcia estasiato.

Nel corso della partita, una brillante azione orchestrata da Khvicha Kvaratskhelia ha fatto sognare i tifosi del Napoli. Il georgiano ha dimostrato ancora una volta il suo valore, prendendo il controllo del gioco nella sua zona di competenza. Con una serie di dribbling incredibili, Kvaratskhelia ha messo in mostra il suo repertorio, attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio.

La sua performance è culminata in un passaggio magistrale per il compagno di squadra Victor Osimhen, il quale non ha esitato a sfruttare l’opportunità. Con un colpo di testa preciso, Osimhen ha siglato il secondo gol del Napoli, portando il punteggio a 2-0 al Via del Mare.

Ma l’azione di Kvaratskhelia non è sfuggita all’occhio attento di Rudi Garcia, il quale era concentrato sulla preparazione dei cambi in panchina. Mentre discuteva con Politano, pronto a entrare in campo, Garcia ha assistito ammirato allo spettacolo offerto dall’attaccante georgiano e dal suo compagno di squadra nigeriano. Il gesto tecnico straordinario di Kvaratskhelia e il gol di Osimhen sono stati una dimostrazione della classe del Napoli.