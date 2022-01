Giuntoli su Zerbin: “Il Napoli lo segue con grande interesse”

Alessio Zerbin osservato speciale di Cristiano Giuntoli e del Napoli, il calciatore è in prestito al Frosinone in Serie B. L’attaccante è arrivato a titolo temporaneo in ciociaria, senza nessun diritto di riscatto. Quindi il Napoli può fare anche un ragionamento sul futuro di Zerbin, giocatore prelevato giovanissimo dal Gozzano e che ha fatto tutta la trafila delle giovanili. Dopo vari prestiti Zerbin si sta mettendo in evidenza con il Frosinone, squadra con cui sta avvenendo la maturazione.

“Sta offrendo un eccellente rendimento. La società lo segue con attenzione, speriamo che continui così” queste le parole di Cristiano Giuntoli su Alessio Zerbin, riportate dal portale linchiestaquotidiano.

In questa stagione Zerbin ha messo a segno già sei gol e due assist in tredici presenze con il Frosinone. Il giocatore è legato al Napoli da un contratto fino al 2023. L’agente di Zerbi ha detto che sarebbe felice di restare al Napoli. La società ci potrebbe fare un pensiero nella prossima stagione, dato che il reparto attaccanti potrebbe svuotarsi. Insigne andrà al Toronto, mentre la posizione di Mertens è in bilico, con il contratto che scade a giugno del 2022. Anche Petagna è sul mercato e se arriverà una buona offerta sarà ceduto.

Il ruolo di Alessio Zerbin è quello di esterno sinistro d’attacco, ma può giocare anche dietro la punta. Spalletti potrebbe avere la possibilità di testarlo quantomeno in ritiro, prima dell’avvio della prossima stagione.