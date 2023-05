“Lasciamoci felici e vincenti” Giuntoli via da Napoli: ci sono tre club

Notizie Calcio Napoli – Cristiano Giuntoli può lasciare il Napoli, il dirigente partenopeo finisce nel mirino di tre club.

Il campionato non è ancora terminato, ma l’obiettivo scudetto del Napoli è stato raggiunto. La società può guardare avanti con maggiore serenità, anche perché ha a disposizione oltre 80 milioni di euro dal ricavo della Champions League, il premio per la vittoria del titolo di Serie A, ma anche tutto l’indotto che porta una vittoria dello scudetto.

Napoli: Giuntoli può dire addio

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport in edicola oggi la posizione di Giuntoli in azzurro non è molto serena. A quanto pare proprio il dirigente spingerebbe per andare via, nonostante abbia un ottimo rapporto con il presidente del Napoli. C’è la Juve a tentare Giuntoli, ma non è l’unico club che si è messo in fila per prelevare il dirigente fautore degli acquisti di Kvaratskhelia e Kim.

Giuntoli può lasciare il Napoli, lo racconta anche Corriere dello Sport: “C’è un contratto, scadrà (scadrebbe) tra un anno esatto, giugno 2024, è anche rilevante, un milione e quattrocentomila euro: però adesso, ma probabilmente da un po’, certe riflessioni Giuntoli se l’è concesse, anche prima che chiamassero la Juventus, il Tottenham e il Newcastle, sistemate in ordine sparso e non di apparizioni. Per congedarsi, ha bisogno di essere «liberato» da De Laurentiis, quindi di riparlarne, dopo aver accennato a questa ipotesi, che non prevede atti di forza, né scontri, né duelli, né contraddittori. Una specie di lasciamoci così, felici e vincenti, da Campioni d’Italia“.