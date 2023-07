SSC Napoli, saluta anche Alessandro Formisano. ADL: “Grazie per i tuoi 17 anni”

Dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, il Napoli perde un altro pezzo dirigenziale: Alessandro Formisano lascia il club dopo 17 anni.

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli perde un altro pezzo importante della sua dirigenza: Alessandro Formisano, head of operations e figura chiave nella rinascita del club, ha deciso di intraprendere una nuova strada. L’annuncio ufficiale è arrivato proprio oggi con la SSC Napoli che ha confermato la partenza di Formisano, head of operations e dirigente di lunga data, che ha contribuito significativamente alla rinascita del club. Una notizia che arriva poco dopo l’addio del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Alessandro Formisano ha deciso di intraprendere nuove sfide nella sua carriera, lasciando il Napoli dopo un’impressionante esperienza di 17 anni. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha espresso la sua gratitudine nei confronti di Formisano tramite un tweet, in cui ha dichiarato: “Alessandro Formisano ha deciso di lasciare il Napoli per affrontare nuove sfide. A lui va il nostro ringraziamento per i suoi 17 anni di lavoro nella SSCN. Aurelio De Laurentiis”.

Formisano, insieme al direttore sportivo Giuntoli, è stato una figura chiave nel contribuire al successo del Napoli negli ultimi anni. La sua conoscenza profonda del settore, unita alla sua dedizione e passione per il club, ha contribuito a stabilire una solida base per la squadra.