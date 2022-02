Giulini: “Napoli annullato, un solo tiro in porta. Arbitraggio perfetto”

Tommaso Giulini presidente del Cagliari ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida con il Napoli. Il numero uno della squadra sarda è molto soddisfatto della prestazione: “L’unica cosa che dispiace è non essere riusciti a dare i tre punti al nostro pubblico, vincere con il Napoli sarebbe stato davvero bellissimo“. Giulini poi aggiunge: “Quello con il Napoli è almeno il terzo pareggio su cui possiamo recriminare. In pratica la squadra di Spalletti ha fatto un solo tiro in tutta la partita. C’è un grande gruppo, crediamo di poter fare così bene se manteniamo l’umiltà. L’emblema di questa squadra sono calciatori come Altare e Deiola che rappresentano bene la voglia di tutta la squadra di raggiungere l’obiettivo”.

Giulini ha commentato anche la moviola di Marelli, che si espresso anche sul tocco di mano di Altare. Tocco per il quale il Napoli ha chiesto il calcio di rigore. “Sono d’accordo con Marelli e voglio fare i complimenti a Sozza che ha sostituto alla grande Mariani. Ha tenuto veramente bene la partita, nonostante sia stata molto maschia“. In realtà l’arbitro poteva estrarre qualche cartellino in più, anche perché i giocatori del Cagliari molto spesso sono entrati molto duri sulle caviglie degli aavversari.