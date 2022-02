Marelli: “Mani di Altare non è mai rigore”

Cagliari-Napoli episodio da moviola, con il fallo di mano di Altare. Secondo l’ex arbitro Marelli non è rigore. Il Napoli ha chiesto vivacemente un rigore, con Altare che colpisce nettamente la palla di braccio, mentre si scontra con un suo compagno di squadra. Chiamato in causa durante il match Cagliari-Napoli l’ex arbitro Marelli analizza l’episodio: “Non si può mai concedere il rigore per quel tocco di braccio. Il giocatore del Cagliari non aumenta il volume del corpo e soprattutto non può avere le braccia in un’altra zona, quindi ha fatto bene l’arbitro Sozza a non concedere il rigore per il Napoli “.