Giudice sportivo schiaffo al Napoli, punizione vergognosa per gli azzurri

Il giudice sportivo multa Napoli e Atalanta. Nessuna decisione ancora presa per gli insulti razzisti verso Koulibaly.

Il giudice sportivo ha multato il Napoli e l’Atalanta, le motivazioni hanno fatto storcere il naso ai tifosi azzurri:

“Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; per avere, inoltre, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori rivolto cori beceri nei confronti della tifoseria avversaria prima dell’inizio della gara, nonché, nel corso dell’incontro, rivolto reiteratamente un coro insultante all’Arbitro”.

“Offendere un popolo ed una città per il giudice sportivo vale meno di due bengala” si sfogano i tifosi azzurri sul web.

Lo stesso Mastandrea non si è espresso sulle frasi razziste rivolte Koulibaly, nonostante le migliaia di video che girano in rete e le scuse pubbliche del sindaco di Bergamo e della stessa società orobica.

Insulti razzisti a Koulibaly, la nota del Giudice Sportivo

Il giudice sportivo al momento non ha comminato nessuna sanzione per l’Atalanta, per gli insulti razzisti verso Koulibaly. La Procura ha chiesto un supplemento d’indagine.

“Con riserva di assumere le decisioni di competenza in relazione ai cori discriminatori di matrice razziale da parte di alcuni sostenitori della curva nord “Pisani” in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi nei confronti dei calciatori Kalidou Koulibaly e Andre Franck Zambo Anquissa (Soc. Napoli), segnalati dai collaboratori della Procura Federale, dispone, a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la collaborazione della Società Atalanta per l’individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico”.

Una punizione vergognosa verso il Napoli e Koulibaly. Come al solito quando si gioca al nord la squadra partenopea deve subire il livore e gli improperi del pubblico di casa. Mai una volta chi di dovere ha assegnato una punizione esemplare atta a fermare questo squallido fenomeno.

Serie A un turno di stop per 13 calciatori

Secondo le indicazioni del Giudice Sportivo, in totale sono stati squalificati per un turno 13 calciatori della serie A

Giocatori espulsi

Mattia De Sciglio (Juventus) per avere, al termine della gara contro l’Inter “nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara”

Alberto Grassi (Cagliari) per doppia ammonizione

Julian Federico Fazio (Salernitana) per doppia ammonizione

Sebastiano Luperto (Empoli) per doppia ammonizione

Calciatori non espulsi (quinto cartellino giallo)

Federico Bonazzoli (Salernitana)

Marten Elco De Roon (Atalanta)

Davide Frattesi (Sassuolo)

Javier Lautaro Martinez (Inter)

Alvaro Morata (Juventus)

Lorenzo Pellegrini (Roma)

Roberto Maximil Pereyra (Udinese)

Lucas Torreira (Fiorentina)

Andre Zambo Anguissa (Napoli)