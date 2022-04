Insulti a Koulibaly, de Roon: “Voglio chiedere scusa”

Marten de Roon si schiera contro gli insulti razzisti a Koulibaly. Il giocatore dell’Atalanta chiede scusa attraverso i social. Una presa di posizione importante di de Roon che ha reagito in maniera significativa agli odiosi insulti razzisti contro Koulibaly. Così come aveva fatto già ieri Gori sindaco di Bergamo, che pure si è schierato contro chi ha urlato quelle parole orribili contro Koulibaly.

de Roon sui social ha scritto: “Mi rattrista ancora che ci sia razzismo nel calcio. A nome di tutti i veri tifosi dell’Atalanta e dei bergamaschi, voglio chiedere scusa a Koulibaly“. Sicuramente un gesto da applausi quello del centrocampista dell’Atalanta. Ora mancherebbe solo che lo stolto che ha insultato Koulibaly si palesasse e chiedesse pubblicamente scusa per le oscenità dette. Ora l’Atalanta rischia la chiusura della curva, così come è accaduto a quella del Verona sempre per insulti razzisti rivolti a Osimhen, Koulibaly e Anguissa.