Giroud e Osimhen il confronto a Fifa

Giroud e Osimhen saranno due protagonisti di Napoli-Milan, sfida scudetto che si gioca allo stadio Maradona. Gazzetta dello Sport mette a confronto i due calciatori, prendendo in considerazione le loro statiche su Fifa 22: “Il transalpino ex Arsenal ora vale 80 sul gioco, appena un punto sotto la media di squadra e d’attacco del Milan. Tra le sue caratteristiche migliori troviamo la precisione di testa e, nonostante si sia misurato poco con questo fondamentale, rigori, stimati in un ottimo 90. Seguono la forza da 88, la potenza del tiro da 85, finalizzazione, tiri al volo e piazzamento da 84, controllo palla 83 ed elevazione 82“.

Ecco invece le statistiche di Osimhen a Fifa 22: “Il nigeriano ha similmente ricevuto un miglioramento dall’inizio della stagione, vedendo salire il proprio overall dall’80 di partenza a 81. Un +1 rispetto a Giroud, dunque, ma anche una prospettiva sensibilmente superiore, vista l’età di appena 22 anni: potenzialmente, l’ex Lilla può arrivare ad 89 (+2 rispetto ad inizio stagione). Osimhen vale un punto in più rispetto alla media di squadra del Napoli, anche se è a cinque punti di distanza dai migliori in rosa, Insigne e Koulibaly. A riprova di quanto sia diverso dal collega milanista, la velocità dello scatto è pari a 92, ma ciò non vuol dire che il lato tecnico e fisico sia da meno: elevazione 88, finalizzazione 85, forza 82 e piazzamento 81 sono tra le sue caratteristiche migliori“.