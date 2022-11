Giovanni Simeone, il murales ai Quarteri Spagnoli – FOTO

Un murales per Giovanni Simeone è sorto ai Quartieri Spagnoli, quartiere di Napoli diventato una sorta di culto laico.

Tutto è cominciato con i murales dedicati a Diego Armando Maradona, poi con il passare del tempo i Quartieri Spagnoli sono diventati ancora più caratteristici grazie alle altre opere che si sono aggiunte.

L’ultima in ordine di tempo è quella dedicata a Giovanni Simeone, attaccante del Napoli che in poco tempo è diventato uno dei beniamini dei tifosi partenopei. Nonostante non giochi molto Spesso Simeone ha segnato già 6 gol tra campionato e Champions League, di cui alcuni pesantissimi, come quello messo a segno a San Siro.

Un legame forte che lega il giocatore a Napoli, come si evince spesso anche dalle belle parole che Simeone ha per la città partenopea, oltre che per la maglia azzurra.