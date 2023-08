Marota: “Lindstrom voluto da Garcia ma era anche nel mirino di Giuntoli”

Il giornalista Marota rivela che Lindstrom era un obiettivo sia del tecnico Garcia che dell’ex ds Giuntoli, segno che gli interessi collimavano.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’acquisto di Jesper Lindstrom da parte del Napoli è stato commentato dal giornalista Giorgio Marota ai microfoni di Radio Crc: “Lindstrom è stato chiesto espressamente da Garcia, ma era già nel mirino dell’ex ds Giuntoli“.

Una rivelazione che dimostra come gli interessi di tecnico e dirigenza fossero in sintonia: “È curioso che collimassero, Lindstrom non è una scommessa ma un calciatore pronto che può fare la differenza” ha aggiunto Marota.

Classe ’99, il danese può giocare su entrambe le fasce grazie alla sua duttilità e alla capacità di usare bene entrambi i piedi. È inoltre dotato di un buon dribbling e di un tiro da fuori area penetrante. Caratteristiche che lo rendono ideale per il gioco offensivo di Garcia.

“Lindstrom sarà utile a Garcia cui piacciono i calciatori talentuosi” conferma Marota. Nel complesso una grande operazione da parte del Napoli, che si assicura uno dei talenti più luminosi del panorama europeo.

Chiusura sulle candidate allo scudetto, con i partenopei che per Marota partono ancora davanti a tutti insieme alla Juventus, nonostante i grandi acquisti di Inter e Milan. Occhio però alla Roma, possibile sorpresa del campionato.