Giordano: “Maradona mi volle nel Napoli: Mi disse testuali parole”

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli di Maradona ai microfoni di Tele A, nel corso della trasmissione “Tifosi Del Napoli” ha svelato un retroscena sul Pibe de Oro legato al suo arrivo in maglia azzurra:

Bruno Giordano nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Io gli risposi: ‘Diego, non dipende solo da me’ anche perché la Lazio era proprietaria del mio cartellino. Quando però poi si è presentata la possibilità di andare a giocare nel Napoli, non ci ho pensato due volte e ho detto di sì alla proposta del club campano“. E il resto è storia nota. Giordano fu uno dei migliori calciatori della storia del calcio Napoli, con Maradona e Careca formarono il trio Ma. Gi.Ca. conosciuto in tutto il mondo.