Giordano dubbioso: “Il futuro di Osimhen a Napoli non è certo”

Il giornalista Antonio Giordano si dice incerto sul futuro di Victor Osimhen al Napoli nella prossima stagione, nonostante la volontà del club di rinnovare.

Calciomercato Napoli. Il futuro di Victor Osimhen con la maglia del Napoli è tutt’altro che scontato. Nonostante la volontà del club di rinnovare il contratto, il giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, nutre dubbi sulla permanenza del nigeriano all’ombra del Vesuvio nella prossima stagione.

“Possiamo dire che Osimhen giocherà nel Napoli anche l’anno prossimo? Penso di sì, ma come fai a darne la certezza? Io non ne ho, come non sento di avere nemmeno delle perplessità” ha dichiarato Giordano ai microfoni di Radio Marte.

“Le frasi di Rudi Garcia hanno il loro senso, seppur all’interno di dinamiche complicate. Esistono due volontà esattamente divergenti: quella del club, che vorrebbe rinnovare alle sue condizioni, e quella del calciatore, che vuole capire quale possa essere il suo futuro. Di certezze non ne possiamo avere, lo ripeto” ha aggiunto il giornalista.

Sul nigeriano ci sono gli occhi dei top club europei, su tutti il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain, pronti a farsi avanti in caso di mancato accordo per il rinnovo. La telenovela sul futuro di Osimhen è dunque tutt’altro che conclusa.