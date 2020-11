Massimo Giletti accusa il Napoli e difende la sentenza di Sandulli. Il giornalista di la 7, si professa Juventino e bacchetta i partenopei.

La sentenza del giudice Sandulli che condanna e accusa il Napoli è stata una vera e propria bomba. La società di De Laurentiis è accusata di condotta antisportiva. Una sentenza vergognosa dalle sfaccettature politiche. Sull’argomento ai microfoni di Radio Goal, trasmissione condotta da Valter De Maggio su Kiss kiss Napoli, è intervenuto Massimo Giletti. Il conduttore del programma l’Arena, ha dato il colpo di grazia all’immagine del Napoli. Ecco le parole di Giletti sul Napoli:

“C’è un protocollo stabilito dal Coni, altre squadre hanno giocato e sono partite per le trasferte, non capisco. Se tu chiami l’ASL, allora diventa diversa. Mertens, per esempio, stava in giro in pizzeria a mangiarsi le pizze, se c’è una criticità, il giocatore non può andarsene in giro a destra e manca.

Altre società hanno giocato, sono partite. Penso non ci sia stata una causa di forza maggiore. Aveva soltanto due positivi, mica dieci? Ho letto la sentenza, non lascia tanto spazio alle trattative tra società ed ASL. Se noi facciamo i furbi e ci affidiamo ad un sistema non codificato, allora cerchiamo degli alibi e delle sponde. C’era il rischio che la domenica mattina uscissero altri positivi, allora faccio di tutto per non giocare”.

Giletti, aggiunge: “Io sono juventino, ma questo non mi vieta di dire che il Napoli è una grande squadra, che lotta ad alti livelli da diverse stagioni e anche quest’anno è tra le favorite per il titolo”.

De Maggio, ha replicato alle parole di Giletti sul Napoli: “Guarda Massimo, ti stai sbagliando! Dries Mertens era in pizzeria, in giro per la città, ma era in settimana, non il giorno prima di Juventus-Napoli, non confondiamo le cose. Altrimenti si dicono cose che non corrispondono al vero. Quelle immagini di Mertens in città risalgono al giovedì, non scherziamo proprio. Poi sono uscite le positività di Elmas e Zielinski, ma non potevano saperlo in settimana. Hai alzato un vero e proprio polverone, un putiferio con le tue dichiarazioni“.