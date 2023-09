Gran gesto di Osimhen, ha chiesto scusa anche a Simeone. Nessuna multa per lui

Osimhen autore di un grande gesto nei confronti di tecnico e gruppo: il bomber del Napoli ha chiesto scusa anche a Giovanni Simeone.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, autore di un gran bel gesto nei confronti di tecnico e gruppo, un passo importante verso la riconciliazione dopo la sua reazione emotiva durante la partita contro il Bologna. Il giocatore nigeriano ha chiesto scusa direttamente a Giovanni Simeone, sottolineando di non avere avuto l’intenzione di contestare la sua sostituzione in campo e di non voler offendere nessuno.

Un gesto seguito alla discussione intensa avvenuta nello spogliatoio del Dall’Ara tra Osimhen e l’allenatore Rudi Garcia, che ha espresso con veemenza le sue opinioni, utilizzando sia l’inglese che l’italiano per assicurarsi che tutti comprendessero la gravità della situazione. Le sue urla e il tono deciso sono stati uditi da tutti.

Osimhen ha dichiarato di non aver avuto l’intenzione di offendere nessuno e ha spiegato che desiderava semplicemente giocare “a due attaccanti” per aiutare la squadra nell’assalto finale contro il Bologna. Inoltre Rudi Garcia ha anche chiesto alla dirigenza del Napoli di non applicare sanzioni disciplinari nei confronti di Osimhen.

Un segnale inteso come il desiderio di chiudere questa pagina e concentrarsi sulla prossima sfida di campionato contro l’Udinese.