Dalla Georgia: “Kvara nostro eroe. Aspettiamo lo Scudetto del Napoli”

Una giornalista georgiana ritiene che Kvaratskhelia è eroe della Georgia: lì tutti aspettano lo Scudetto del Napoli

Nina Mamukadze tributa Khvicha Kvaratskhelia. La giornalista georgiana incorona il fuoriclasse come eroe della Georgia, ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete: “C’è un grande feeling tra il popolo georgiano e quello napoletano. Kvaratskhelia è il mix perfetto tra il giocatore anni ‘80 e il giocatore moderno. E’ importante per il popolo georgiano perché un popolo così piccolo che è stato sottomesso dalla Russia per decenni aveva bisogno di un eroe. Noi abbiamo tanto da dire e raccontare e se la Georgia fosse stata indipendente i nostri talenti sarebbero emersi, ma eravamo schiacciati da Mosca. Adesso invece tutti ci conoscono, grazie a Kvaratskhelia”.

Per Mamukadze Kvara è il mix perfetto tra il giocatore anni ’80 ed il giocatore moderno

“All’inizio l’ho visto un po’ in difficoltà e non so come sia riuscito Spalletti a creare questo feeling tra i giocatori che non parlano la stessa lingua. Quando c’è qualcosa che non va, Kvaratskhelia si assenta e cerca di migliorarsi, questo è il suo carattere. Vedremo alla fine della stagione che gol che ha fatto il Napoli ad acquistarlo”.

“In Georgia stiamo aspettando lo scudetto del Napoli, è meraviglioso vedere come un georgiano accompagna la sua squadra verso lo scudetto. Quando gioca il Napoli la Georgia si ferma, siamo tutti attaccati agli schermi, ma devo dire che diversi georgiani seguono il Napoli in casa ed in trasferta”, ha concluso la giornalista.