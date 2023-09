Genoa in vantaggio sul Napoli, ma il VAR ignora un chiaro fallo su Anguissa

Il Genoa segna il gol del vantaggio con la deviazione vincente di Bani, ma una spinta su Anguissa crea polemiche nell’azione.

Il Genoa ha conquistato il momentaneo vantaggio contro il Napoli con una rete firmata da Bani, ma l’intera azione è stata oscurata da un evidente fallo commesso su Anguissa. Il centrocampista camerunese è stato chiaramente spinto a terra da De Winter, un gesto che avrebbe dovuto portare all’annullamento del gol. Tuttavia, il VAR ha sorprendentemente interpretato l’intervento del giocatore del Genoa come non falloso, una decisione che ha suscitato molte polemiche.

Il fallo è apparso evidente e indiscutibile, nonostante le proteste veementi dei giocatori del Napoli e del loro allenatore Rudi Garcia. Il Napoli è stato nettamente penalizzato dalla decisione arbitrale e da quella del VAR, il gol avrebbe dovuto essere annullato senza ombra di dubbio. È difficile comprendere il motivo per cui il VAR non sia intervenuto in questo caso così lampante.

Anche sui social media, numerosi tifosi del Napoli si sono espressi con disappunto riguardo all’assenza di intervento da parte dell’arbitro e del VAR.