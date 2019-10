Genk-Napoli i convocati di Ancelotti per la Champions, recupero in difesa

Arriva la lista dei convocati di Ancelotti per la sfida di Champions League tra Genk e Napoli. Il tecnico azzurro dovrà fare a meno di Maksimovic infortunato, mentre entra in lista Manolas. La squadra oggi si è allenata al centro sportivo di Castel Volturno in vista della trasferta europea.

Napoli, i convocati

Come fa sapere la SSC Napoli Maksimovic sarà out per infortunio. Il difensore serbo si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una “distrazione di primo grado al bicipite femorale destro”. Manolas invece ha svolto lavoro personalizzato.

Ecco la lista dei convocati di Anceletti: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.

Dopo la prima lista dei convocati il Napoli ha tolto Hysaj dalla lista dei convocati, ecco quanto specificato: “A differenza di quanto comunicato in precedenza, Elseid Hysaj non sarà nel gruppo azzurro che partirà per il Belgio. Il difensore azzurro resterà ad allenarsi al Centro Tecnico.”

Report allenamento

Gli azzurri hanno lavorato sul campo in vista della preparazione della sfida con il Genk in Belgio, valida per la seconda giornata di Champions League alle ore 18.55. Chi è andato in campo con il Brescia ha svolto lavoro di scarico, mentre gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una “prima fase di attivazione col pallone e di seguito seduta tattica con posizionamenti di gioco”. Chiusura con partitina a campo ridotto ed esercitazioni al tiro.