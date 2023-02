Gazzetta – Spalletti ha già perso uno scudetto fissando l’obiettivo di punti…

Luciano Spalletti ha perso uno scudetto con la Roma, non bastarono 87 punti per raggiungere l’obiettivo tricolore.

Il Napoli viaggia verso lo scudetto, ma non si può cantare ancora vittoria. Gazzetta dello Sport mette a confronto lo score del Napoli di Spalletti e quello di Antonio Conte dei 102 punti in Serie A, trovando similitudini incredibili.

Ma sul quotidiano si ricorda anche come Spalletti non voglia fissare alcun obiettivo di punti. Anche perché “Mastro Luciano nel 2017 fissò il record di punti in campionato per la Roma: 87

punti, ma non bastarono per vincere lo scudetto, con la Juve di Allegri che ne fece 91. Cioè gli stessi che un anno dopo a Maurizio Sarri non furono sufficienti per arrivare primo proprio con il

Napoli. Anche in quel caso Allegri con i bianconeri ne fece quattro in più: 95“.

Quanti punti servono al Napoli per vincere lo scudetto

Nel campionato 2022/23 il Napoli può vincere lo scudetto proprio con 95 punti. Questo perché se pure l’Inter dovesse vincere tutte le partite arriverebbe al massimo a 94 punti. Attualmente gli azzurri hanno 56 punti in classifica questo significa che per arrivare a 95 punti servono ancora 39 punti.

Ma il Napoli deve ancora giocare con l’Inter nel girone di ritorno, questa volta allo stadio Diego Armando Maradona. In caso di vittoria degli uomini di Spalletti servirebbero ancora meno punti per conquistare il titolo finale.