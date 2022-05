GAZZETTA – Olivera al Napoli: si chiude in una settimana, grande fiducia. Arriva un altro acquisto

Calciomercato Napoli, il club azzurro cerca un terzino sinistro per la prossima stagione dopo l’addio di Ghoulam. Si è parla da tempo di Mathias Olivera del Getafe. Il Napoli lo ha messo nel mirino oramai da tempo. Il club spagnolo sta facendo ostruzioni e vuole che il Napoli paghi l’intera clausola rescissoria per Olivera. Nonostante tutto il colpo di mercato del club di De Laurentiis si dovrebbe chiudere in breve tempo, dato che l’accordo con il giocatore è stato trovato sotto ogni aspetto.

Gazzetta dello Sport fa sapere che con ogni probabilità “nella prossima settima il Napoli concluderà ufficialmente l’operazione terzino sinistro, con l’acquisto di Mathias Olivera, uruguaiano del Getafe“. Ma il Napoli è pronto a confermare anche Anguissa, centrocampista che è arrivato in prestito dal Fulham e che ha fatto benissimo in questa stagione. Spalletti ha chiesto a De Laurentiis la conferma di Anguissa che sarà riscattato entro il mese di giugno. Poi, secondo Gazzetta, il Napoli si fermerà per capire “se ci saranno uscite ed in quel caso ci sono già dei profili seguiti da tempo“. Fabian Ruiz e Zielinski sono i maggiori indiziati a lasciare Napoli, ma non bisogna dimenticare anche Mertens in scadenza di contratto, Koulibaly e Osimhen che hanno mercato.