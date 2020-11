Gazzetta: Milik-Inter si può fare, al via uno scambio col Napoli

Calciomercato Napoli con Arek Milik che può andare all’Inter, il centravanti polacco può essere inserito in uno scambio con Vecino.

L’ipotesi di mercato diventa sempre più probabile. Da un lato che un Napoli che vuole cedere Arek Milik, dall’altro l’Inter che vuole un uomo per far riposare Lukaku. Il centravanti polacco dopo aver rifiutato molti club in estate, perché invaghito della proposta della Juventus, ora ha capito che se non gioca perde il treno per la Nazionale e gli Europei in estate. Dunque anche Milik cerca una squadra e questa volta potrebbe fare meno resistenze. Secondo Gazzetta dello Sport Napoli e Inter stanno ragionando su questa opzione di calciomercato. Il Napoli vorrebbe fare cassa: 20 milioni di euro, ma con la crisi di questi tempi è veramente molto difficile.

Milik all’Inter: scambio possibile col Napoli

Ecco che si fa avanti un’altra possibilità, ovvero quella dello scambio tra Napoli e Inter. In questo caso il giocatore prescelto sarebbe Vecino che piace molto a Gattuso e che potrebbe essere una buona alternativa a Bakayoko in mezzo al campo. Al momento la possibilità di scambiarsi i calciatori è quella più probabile, anche e soprattutto per i problemi economici che stanno attraversando i vari club di Serie A e del mondo. Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile scambio tra Napoli e Inter ma che prevede l’inserimento di Nainggolan.