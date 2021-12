GAZZETTA – Il Napoli non ruba nulla col Milan: ma che pasticcio sul gol di Kessie

Milan-Napoli arriva il commento di Gazzetta dello Sport che dà meriti alla squadra di Spalletti, ma contesta la decisione di annullare il gol a Kessie. Sta diventano un vero e proprio caso la rete annullata al Milan dall’arbitro Massa, richiamato al Var. Nella serata di ieri alla Domenica Sportiva c’è chi si stracciava le vesti per il gol annullato a Kessie, da Tardelli a Pecci erano tutti d’accordo che il gol era da convalidare ed il Milan avrebbe dovuto pareggiare.

Gol annullato Milan: il punto di Gazzetta

Immediatamente dopo la partita è esplosa la rabbia social dei tifosi rossoneri, che hanno parlato di “furto” del Napoli. La moviola ha chiarito l’episodio e l’interpretazione di Massa che ha guardato più volte il Var prima di decidere. Oggi Gazzetta dello Sport nella prima pagina contesta la decisione del Var e poi scrive:

“San Siro esplode, ma il Var richiama Massa che annuncia il fuorigioco di Giroud e cancella il gol. Il francese è considerato in posizione attiva anche se sdraiato, fermo e non tocca la palla. Avrebbe disturbato. In realtà, dopo le polemiche di Bergamo, disturbano anche le nebulose interpretazioni in materia, che rasentano il paradosso.

Accendiamo la luce, please. In ogni caso, il Napoli sbanca San Siro, sorpassa la Dea, aggancia il Milan al secondo posto e, con un turno d’anticipo, depone sulla testa dell’Inter la corona di campione d’inverno, 4 punti più in alto. Il Milan, dilaniato dalle assenze, avrebbe meritato il pari per il cuore con cui ha rincorso il pareggio, colpito a

freddo dal gol di Elmas. Ma il Napoli, non meno incerottato, non ha rubato nulla. I 3 punti sono il giusto premio per la gestione solida e matura del vantaggio. Difesa d’acciaio, palleggio sicuro, attorno al gigante Anguissa, padrone in mediana”.

Nessuno sembra prendere in considerazione il fallo netto di Giroud, che avviene ben prima che ci fosse l’episodio del fuorigioco. Ma evidentemente non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere.