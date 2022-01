Gazzetta: “Il Napoli chiude per Olivera. Tutto fatto. Dettagli e cifre”

Il Napoli chiude la trattativa per Mathias Olivera, giocatore esterno mancino di difesa di proprietà del Getafe. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport l’affare è praticamente concluso. Nella serata di ieri anche Sky aveva dato l’operazione Napoli-Olivera come fatta. Oggi arrivano ulteriori dettagli sul nuovo acquisto del Napoli. Il giocatore è da tempo nel mirino degli azzurri, con Cristiano Giuntoli che ha abbandonato la pista Mandava per buttarsi sul giocatore di proprietà del Getafe.

Olivera al Napoli: quando arriva

Ecco cosa scrive Gazzetta dello Sport sulla trattativa: “I primi sondaggi risalgono alla scorsa estate, quando la valutazione era anche più alta e si aggirava tra i 15 e i 18 milioni di euro. Stavolta invece può arrivare ad una cifra inferiore, la richiesta è di 12 milioni di cui una piccola parte potrebbe essere trasformata in bonus. Il Napoli è d’accordo con quanto preteso, per questo il direttore sportivo sta spingendo per far arrivare Olivera già nei prossimi giorni con la formula del prestito con obbligo di riscatto garantito a fine stagione, ma il Getafe prende tempo. La squadra di Quique Sanchez Flores infatti è in piena lotta per la salvezza, con soli quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione. L’uruguaiano è un titolare indiscusso e c’è il timore concreto di indebolire la rosa in un momento così delicato. In ogni caso, la trattativa dovrebbe concludersi lo stesso, indipendentemente da quando il calciatore sarà a disposizione di Luciano Spalletti“.