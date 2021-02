Gazzetta – Gennaro Gattuso ed il Napoli come due corpi estranei, il tecnico verso l’esonero, la squadra stenta a seguirlo.

Gennaro Gattuso ed il Napoli sono come due corpi estranei, il tecnico calabrese va verso l’esonero, la squadra stenta a seguirlo.

Sta diventando un lento e lunghissimo addio quello tra Gennaro Gattuso ed il Napoli. E’ chiaro che il tecnico è ai titoli di coda, ma bisogna capire solo quando andrà via. Se si dimettesse la società non si opporrebbe, ma Gattuso ha fatto capire di non voler prendere questa decisione. Dunque si andrà avanti fino a quando non si sprofonderà del tutto e ‘fortunatamente’ ci siamo vicini. Forse è anche inutile individuare in questo momento di chi sono le colpe, perché è chiaro che una parte di responsabile ce l’hanno tutti.

Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport il Napoli è oramai “allo stremo” con i giocatori che non seguono più Gattuso e “persino il suo urlare in panchina si perde nel nulla. Sono 12 le sconfitte in stagione, di cui 8 in campionato: un trend che non convince. La certezza più che l’impressione è che il suo ciclo napoletano sia finito già da alcuni mesi. La bozza del rinnovo è carta straccia, ormai“. L’addio di Gattuso è dietro l’angolo, quindi, ma quando si deciderà di svoltarlo è tutto da capire, ma le partite con il Granada o con il Benevento potrebbe essere il capolinea.