Gazzetta – Diritti Serie A, può nascere il canale pensato da De Laurentiis

Si va verso l’accordo dei diritti della Serie A, si aprono nuove prospettiva come il canale tv sponsorizzato da Aurelio De Laurentiis.

Gazzetta dello Sport, focus sullo scenario dei diritti tv in Serie A: “L’accordo con i fondi è la madre della media company, il canale della Lega potrebbe essere il primo figlio. Una vecchia conoscenza, si fa per dire, del calcio italiano. Nel senso che l’idea era venuta fuori ai tempi della trattativa con Mediapro, tre anni fa. Negli ultimi tempi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva presentato ai suoi colleghi uno studio sulle potenzialità di una scelta del genere, e questo lavoro è agli atti del percorso che si sta costruendo verso la nuova media company. Ma che farebbe questo canale? Il tentativo è quello di aggredire direttamente il mercato senza intermediazioni, dal mercato degli abbonamenti a quello della pubblicità. Ma questo non basta. Il core business dovrà essere quello di diversificare l’offerta e quindi non limitarsi a un prodotto che viaggia in direzione dei diritti tv o su internet. Il problema sarà quello di moltiplicare l’offerta, magari

proponendo al mercato la Serie A in abbinata con altri eventi, costruendo un sistema on demand che possa per esempio utilizzare l’archivio delle squadre, costruendo nuove modalità di fruizione sui social network”.