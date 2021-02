Gazzetta – De Laurentiis in fermento, contatto costante con i collaboratori

Aurelio De Laurentiis segue da vicino le sorti del suo Napoli, il periodo è molto complicato e si valutano più soluzioni.

La volontà di Aurelio De Laurentiis è di chiudere la stagione con Gennaro Gattuso in panchina, ma qualora ce ne fosse bisogno allora sarebbe pronto ad un cambio in corsa. Ecco perché il patron del Napoli è in costante contatto con i suoi collaboratori per non farsi trovare impreparato. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport il presidente sta valutando il “futuro immediato di Gattuso. Non vorrebbe prendere decisioni affrettate, dettate più dal risentimento del momento che non dal ragionamento“.

De Laurentiis pensa all’esonero di Gennaro Gattuso ma continua a sostenerlo almeno pubblicamente, anche se a fine stagione potrebbe esserci una grande rivoluzione. Intanto al momento ha “deciso di aspettare, almeno fino a sabato sera, quando potrà avere un quadro più chiaro della situazione. Allora il Napoli avrà giocato la semifinale di ritorno di Coppa Italia, a Bergamo, contro l’Atalanta (mercoledì), e la sfida di campionato contro la Juventus (sabato), al Maradona. Dai risultati di queste due partite dipenderà il futuro di Gattuso. È improbabile, infatti, pensare che non ci sarebbe un intervento della proprietà, per chiudere la gestione dell’attuale allenatore, se le cose dovessero andare male“.