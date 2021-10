GAZZETTA – Corsa scudetto: il Napoli lancia un segnale chiaro, ecco la differenza col Milan

Il Napoli vince e convince con il Bologna. La squadra azzurra ha dominato con i felsinei e risponde al Milan nella corsa scudetto. Gazzetta dello Sport mette a confronto proprio le partite Bologna-Milan e Napoli-Bologna, andate in scena rispettivamente alla nona e decima giornata di Serie A. In entrambi i casi i felsinei di Mihajlovic hanno perso, ma è il modo in cui è maturata la sconfitta che viene messa in evidenza dal quotidiano in rosa. Il Napoli non ha rischiato praticamente nulla, come evidenziato anche dal vice di Spalletti al termine del match col Bologna. Gli azzurri hanno spolverato un Fabian Ruiz ritornato grande e una solidità di squadra invidiabile.

Scudetto: le differenze tra Napoli e Milan

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna mettendo a confronto le partite di Napoli e Milan con il Bologna.

La risposta arriva forte e chiara dal Maradona: il Napoli raggiunge in testa il Milan e sarà una lotta lunga e appassionante, Inter permettendo. Si rivivono i fasti dell’epoca di Diego che domani avrebbe compiuto 61 anni. Al di là della meritata vittoria gli azzurri dimostrano forza, compattezza ed estrema concentrazione. Un flash del momento si può fare con un paragone su come le due capolista abbiano affrontato proprio il Bologna. I rossoneri in vantaggio di due gol hanno subito una momentanea rimonta dei rossoblù fino al 2-2, nonostante questi ultimi fossero in inferiorità numerica. Sullo stesso risultato il Napoli ha blindato la partita non rischiando mai nulla dalle parti di Ospina e segnando pure il terzo.