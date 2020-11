Bologna-Napoli Gazzetta dello Sport fa il punto sulle probabili formazioni che scenderanno in campo alle 18 al Dall’Ara.

Ci sono cinque cambi per Gennaro Gattuso in vista della sfida Bologna-Napoli, gara che arriva dopo la sconfitta col Sassuolo in campionato e la vittoria difficile in Europa League col Rijeka. Il tecnico sta cercando di dosare le forze visti i tanti impegni in campionato ed in Europa. Confermato il modulo 4-2-3-1, quindi quattro punte in campo con il recupero di Lorenzo Insigne che giocherà dal primo minuto. Il capitano azzurro ha dimostrato di poter cambiare il volto dell’attacco partenopeo. Dal primo minuto giocherà anche Victor Osimhen, che vuole ritrovare il gol con la maglia azzurra.

Bologna-Napoli: probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen. All. Gattuso.