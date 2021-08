Gazzetta – Amrabat: ritorno dell’Atalanta, il Napoli pensa a Youssouf e Berge

Il calciomercato del Napoli secondo Gazzetta dello Sport. Gli azzurri cercano un centrocampista, ma su Amrabat c’è il ritorno dell’Atalanta. Il club di Aurelio De Laurentiis è bloccato dall’assenza di liquidità ed il patron azzurro non vuole fare alcuna deroga, non si compra senza prima aver ceduto. Tutti questi tentennamenti hanno permesso all’Atalanta di avvicinarsi di nuovo ad Amrabat, in uscita dalla Fiorentina.

Napoli: le soluzioni per il centrocampo

La pista di mercato che porta Amrabat al Napoli non è ancora chiusa, anche perché l’interesse degli azzurri è concreto. Ma ci sono altre piste da esplorare come ricorda Gazzetta dello Sport. Youssouf del Saint-Etienne è una di quelle molto valide, così come Berge dello Sheffield United. Fino ad ora Cristiano Giuntoli è sempre andato a sbattere contro un muro quando ha chiesto il prestito con diritto di riscatto. I due club vogliono cedere i rispettivi calciatori a titolo definitivo, oppure con obbligo di riscatto con prezzo già deciso. Al momento il Napoli tentenna su questa soluzione.

