Gennaro Gattuso nuovo allenatore del Tottenham fa storcere il naso ai tifosi degli Spurs. Oramai si parla di una firma imminente da parte dell’ex tecnico del Napoli 22 giorni dopo aver firmato il contratto con la Fiorentina ha deciso di rescinderlo. I motivi sono ancora tutti da chiarire, è probabile che la società viola attraverso Rocco Commisso possa dire qualcosa in merito. In ogni caso la prossima destinazione di Gattuso sembra essere il Tottenham dove c’è Fabio Parici come direttore dell’area sportiva. L’ex dirigente della Juve ha puntato il tecnico calabrese che, a quanto pare, voleva portare anche alla Juve in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Poi con i bianconeri al quarto posto è cambiata la strategia, con la società che è andata su Allegri.

Gattuso: tifosi del Tottenham in rivolta

Intanto sui social i tifosi del Tottenham non sono molto d’accordo con l’arrivo di Gattuso sulla panchina degli Spurs. Molti account popolari in Inghilterra e tra i tifosi degli Spurs hanno pubblicato dei sondaggi e l’indice di gradimento del tecnico calabrese è al minimo storico. Quello che vi proponiamo di seguito è solo uno dei tanti che si possono trovare on line. Insomma ai tifosi del Tottenham non piace Gattuso tanto che già impazza l’hashtag Gattusout, quindi l’avventura dell’allenatore ex Fiorentina partirebbe già in salita a Londra.

